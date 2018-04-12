المشري: مستعد للقاء عقيلة صالح في أي مكان من ليبيا

دعا رئيسُ المجلس الأعلى للدولة، رئيسَ مجلس النواب عقيلة صالح إلى اللقاء في أي مكان داخل ليبيا، في أول ظهور له منذ انتخابه الأحد الماضي.

وقال المشري في خطاب له إن من أولوياته التعجيل بعقد جلسة حوار تجمع فريقي الحوار عن مجلسي النواب والدولة، وذلك بهدف إجراء التعديلات المقترحة على الاتفاق السياسي.

ورحب المشري بجهود دعم الاستقرار في ليبيا من جميع الدول، مذكراً الأطراف الدولية بقرارات مجلس الأمن حول التعامل مع الأجسام السياسية في البلاد، ومطالباً المجتمع الدولي بالالتفات للوضع الذي وصفه بالـ”الخطير” في ليبيا.

وأكد التزامه بالتواصل مع مجلس النواب وحكومة الوفاق لتحقيق التوافق ، والالتزام كذلك بالإعلان الدستوري والتداول السلمي للسلطة.

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