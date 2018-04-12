عقيلة صالح يبحث مع قبيلة أولاد سليمان الوضع في الجنوب

استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وفدا من مشايخ وأعيان وحكماء أولاد سليمان من كل أنحاء ليبيا بحضور عدد من النواب ورئيس وعدد من أعضاء اللجنة المكلفة من مجلس النواب للقيام بالمصالحة في سبها الجنوب الليبي بمدينة القبه .

وقال المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي أنه نوقش خلال اللقاء العديد من الموضوعات والقضايا الخاصة بالجنوب الليبي والعمل على اتمام المصالحة بين الأطراف المتنازعة محافظة على السلم الاجتماعي وعلى العلاقات الأخوية والتاريخ المشرف المشترك عبر التاريخ الليبي بين القبائل في الجنوب الليبي .

وأضاف أته اتفق على مواصلة اللجنة المكلفة من مجلس النواب عملها واتمام المصالحة وان تتواصل مع كل الأطراف حتى تنتهي من عملها قريبا مساهمة في الاستقرار وبث الأمن والأمان والسلام والحب والوئام ولتؤدي المؤسسات الرسمية للدولة خدماتها لكل المواطنين ولتساهم في تطور وازدهار البلاد وفي كل أنحاء ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية