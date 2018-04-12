مساهل : ما تمر به ليبيا أزمة عابرة ستتجاوزها بإرادة شعبها

أكد وزير الخارجية في الجزائر عبدالقادر مساهل أن ما تمر به ليبيا من ظروف هي أزمة عابرة تمر بها كل الدول ستتجاوزها بفعل إرادة شعبها وتماسكه .

وجدد مساهل في كلمة ألقاها خلال زيارة قام بها إلى مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة في باريس التأكيد على دعم الجزائر لليبيا ،مؤكدا أن ما يروجه الإعلام من أخبار حول ما يدور في ليبيا مبالغ فيه ،مشيرا إلى أنه زار ليبيا عدة مرات شرقا وغربا ووجد أن الشعب الليبي متماسك ومتعاطف مع بعضه .

وجاءت زيارة مساهل إلى مقر اليونسكو خلال انعقاد المجلس التنفيذي للمنظمة ، حيث كان في استقباله المديرة العامة أودري أزولاي والسفير الليبي الدكتور عبدالقادر المالح مندوب ليبيا في المنظمة ورئيس المجموعة العربية الذي قدم للوزير مساهل الشكر والتقدير لمواقف الجزائر الداعمة لليبيا في الظروف الحالية . وعبر المالح عن تقديره الخاص للسيد مساهل لقيامه بزيارات عديدة إلى ليبيا والالتقاء بكل الأطراف من أجل تقريب وجهات النظر ومساعدة ليبيا في تجاوز أزمتها وتحقيق المصالحة الوطنية والتفرغ لعملية البناء والتعمير.

يشار إلى أِن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو تضم في عضويتها 195 دولة. يوجد مقرها الرئيسي في باريس ولها أكثر من 50 مكتباً وعدة معاهد تدريسية حول العالم .

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