الاستعداد لإجراء الانتخابات البلدية بشحات

أعلنت اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي شحات عبر خطاب من رئيسها إلى عميد البلدية يوم أمس الأربعاء استعدادها للقيام بإجراء انتخابات جديدة للمجلس البلدي بحسب ما احتواه نص الخطاب.

جاء ذلك رداً على خطاب من قبل عميد بلدية شحات “حسين بودرويشة” للجنة الفرعية مسبقاً والذي جاء فيه دعوة لإجراء انتخابات جديدة للمجلس البلدي بالمنطقة.

وقال رئيس اللجنة الفرعية “أسامة المرضي” في خطاب تلقت البوابة نسخةً منه إن اللجنة مستعدة للقيام بعملها شريطة حصول إذن بذلك من وزارة الحكم المحلي، إلى جانب توفير الدعم النقدي واللوجستي لها لأداء مهامها المتمثل في الإعداد والتنفيذ والإشراف والرقابة على العملية الانتخابية وفقًا للأسس والقواعد المعتمدة بهذا الشأن.

يذكر أن انتخابات المجلس البلدي شحات كانت في عام 2014 ميلادية حيث كانت أول بلدية تنتخب في ليبيا هي وبلدية البيضاء معاً في يومٍ واحد.

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