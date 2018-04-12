مدير أمن شحات يتفقد محور ساحل درنة

قام العقيد “محمد فرج” مدير مديرية أمن شحات ضمن الخطة الأمنية الموضوعة من قبله بزيارة تفقدية لمحور منطقة كرسة الطريق الساحلي غرب مدينة درنة وذلك رفقة دورية كبيرة مشكلة من كافة الأجهزة الأمنية بالمديرية

وتأتي هذه الجولة الأمنية لغرض تأمين وحماية الحدود الإدارية والأمنية للمديرية ولتفقد تمركزات الأمن المركزي فرع شحات ومكتب مكافحة الإرهاب وبوابة قوة الدعم والحماية لمديرية أمن درنة.

وفي إطار التعاون الامني بين البلديات أكد مدير مديرية امن شحات على استعداده لتقديم الدعم الذي تحتاجه مديرية أمن درنة لتقديم الخدمات الامنية للمواطنين.

يذكر أن مديرية أمن شحات قد أطلقت منذ أيام خطة أمنية موسعة لتأمين الحدود الأمنية للمديرية.

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