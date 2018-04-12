الوطنية لحقوق الإنسان: هؤلاء يتحملون مسؤولية الخروقات الأمنية بطرابلس

حملت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان الأجهزة الأمنية والضبطية مسؤولية الاختراقات الأمنية الخطيرة في العاصمة طرابلس وما جاورها.

وقالت المنظمة في بيان اطلعت عليه “بوابة إفريقيا الإخبارية” إنها تابعت “عبر مكتب الرصد والمتابعة تأكيد خبر العثور على جمال صالح الطيف عميد بلدية العزيزية (الذي خطف يوم الجمعة الماضية)، مصابا بطلقات نارية (بساقة) وفي حالة نزف، أمام مسجد بمنطقة بير الجديد بالعزيزية، وقد نقل فور العثور عليه للإسعاف بمستشفى ابوسليم”.

وحملت المنظمة “الأجهزة الأمنية والضبطية مسؤولية هذه الاختراقات الأمنية الخطيرة في العاصمة طرابلس وما جاورها داعية الى فتح “تحقيقات ناجزة في هذه الجرائم التي ترتكبها ميليشيات مسلحة تتمتع بالشرعية من قبل حكومة الوفاق الوطني”.

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