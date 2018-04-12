بوشناف: تواصلنا مع البرلمان للاسراع بتعميم قانون الشرطة الجديد

أكد وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة إبراهيم بوشناف، تواصله مع مجلس النواب الليبي وذلك لتسريع عملية تعميم قانون تنظيم قوة الشرطة الذي صوت عليه المجلس وأقره في الثامن من نوفمبر الماضي.

وقال بوشناف الذي نال ثقته من مجلس النواب وزيراً للداخلية في الحكومة المؤقتة مؤخراً، إن هذا القانون حديث ومتطور ويعالج مجمل القصور في التشريعات السابقة حيال عمل رجال الشرطة.

وأشار إلى أن القانون يتكون من 46 مادة، تضم 12 باباً لمعالجة كافة ما يتعلق برجال الشرطة ووضعهم وتعينهم ونقلهم.

كما بين بوشناف أن القانون يحصّن رجال الشرطة خلال عملهم المناط بهم، ما يمكنهم من أدائه على أكمل وجه.

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