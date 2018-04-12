صالح يرحب بدعوة المشري للقائه

رحب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالدعوة التي وجهها رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري للقاء صالح الأيام القادمة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية” إن الترحيب يأتي في سياق حرص صالح على “إنهاء الأزمة السياسية الخانقة التي تمر بها ليبيا والتي انعكست على تردي الأوضاع في البلاد”.

وتابع: إن صالح يهدف للوصول إلى “توافق يفضي إلى تعديل الاتفاق السياسي وفقاً لما أقره مجلس النواب بتشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة ولنصل إلى تضمين الاتفاق السياسي بالإعلان الدستوري وإنهاء المعاناة عن كاهل الشعب الليبي وإنهاء الانقسام السياسي وانقسام مؤسسات الدولة الذي أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية”.

وكان المشري دعا صالح إلى اللقاء في أي مكان داخل ليبيا مؤكدا ان من أولوياته التعجيل بعقد جلسة حوار تجمع فريقي الحوار عن مجلسي النواب والدولة، وذلك بهدف إجراء التعديلات المقترحة على الاتفاق السياسي.

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