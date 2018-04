فيديو..مدير إدارة الآليات العسكرية يتفقد الثكنات العسكرية في بنغازي

المتوسط:

تفقد مدير إدارة الآليات العسكرية، ومدير إدارة النقل والمرور، بعض الثكنات العسكرية في بنغازي، التي تحتاج إليها إدارة الآليات العسكرية خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن إدارة الآليات العسكرية، باشرت في مارس الماضى، عملية سحب الآليات المستهلكة والمدمرة خلال الحرب على الإرهاب من الكتائب والوحدات العسكرية المقاتلة، وذلك بتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية وبأمر من مدير إدارة الآليات العسكرية .

