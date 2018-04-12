تقلبات جوية تشهدها ليبيا الخميس

يستعرض لكم موقع قناة (218) حالة الطقس المتوقعة في عموم المدن الليبية، اليوم الخميس الموافق 12 أبريل، علمًا أن نشرة الطقس منقولة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، وهذه التفاصيل:

الشمال الغربي

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء قليلة السحب تتكاثر مساء الغد على بعض المناطق مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة كما نتوقع ظهور شبورة مائية هذه الليلة وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والرياح شمالية شرقية فشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم السبت على أغلب المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (23-28) درجة مئوية على المناطق الساحلية بينما تتراوح مابين (30-36) درجة على الدواخل وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد على أغلب المناطق وترتفع يوم السبت.

الشمال الشرقي

بن جواد – سهل بنغازي حتى امساعد – جالو – مراده

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا واحتمال سقوط زخات خفيفة من المطر والرياح شمالية غربية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم السبت إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على المناطق الساحلية مابين (27-33) درجة مئوية وعلى الدواخل مابين (37-42) درجة مئوية وتسجل ارتفاع يوم السبت على أغلب المناطق.

الجنوب الغربي

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

تتكاثر السحب من حين لآخر مع سقوط زخات خفيفة من المطر على مناطق الجفرة سبها غات والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط في الرؤية الأفقية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (33-38) درجة مئوية .

الجنوب الشرقي

الكفرة – تازربو – السرير

السماء قليلة السحب والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على أغلب المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط فى الرؤية الأفقية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (39 -44) درجة مئوية.

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