رئيس الأعلى للدولة يدعو رئيس البرلمان إلى عقد اجتماع عاجل

دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري رئيس مجلس النواب إلى اجتماع عاجل في مدينة طرابلس أو طبرق أو أي مكان يقترحه رئيس مجلس النواب مؤكدا التزامه بمبدأ التواصل المباشر مع البرلمان وحكومة الوفاق للتنسيق وضمان سير العملية الديمقراطية.

وأكد المشري في كلمة موجهة إلى الشعب الليبي مساء الأربعاء أن من أولوياته إجراء جلسة حوار بين فريقي الحوار عن مجلسي النواب والأعلى للدولة لإجراء تعديلات على الاتفاق السياسي.

وأضاف أن الاتفاق السياسي ساهم في نقل الصراع إلى طاولة المفاوضات وساعد في محافظة البلاد على مدنية الدولة ومكافحة الإرهاب، إلا أن الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد لازالت متأزمة بسبب عدم التزام بعض الأطراف بما جاء في الاتفاق السياسي.

وأوضح المشري أن ذلك أدى إلى عدم تفعيل الاختصاصات المشتركة بين الأعلى للدولة ومجلس النواب لتنفيذ جميع بنود الاتفاق السياسي، وساهم في انقسام المؤسسات التنفيذية وغياب الدور الرقابي للمؤسسات التشريعية في المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.

وأشار رئيس المجلس الأعلى للدولة إلى أن المجلس سيعمل على المدى البعيد مع شركائه في الوطن لإنهاء الأزمة الاقتصادية مبينا أن ذلك لن يحصل إلا بإنهاء الانقسام السياسي، والانطلاق لمعالجة كل أزمات الدولة.

وشدد المشري على التزامه بمبدأ سيادة ليبيا ووحدتها وحمايتها، والتزامه بالإعلان الدستوري والتداول السلمي على السلطة ومبدأ الديمقراطية.

وأكد المشري التزامه بالمسار الدستوري وضرورة الخروج بدستور دائم للبلاد يلبي طموحات الشعب وآماله لبناء دولة المؤسسات القائمة على القانون والعدالة وحقوق الإنسان.

وقال المشري إنه ملتزم بمكافحة الإرهاب والتزام الدولة حصريا بمحاربته، مبينا أنه سيلتزم بدعم وتطوير الجيش والشرطة استنادا إلى التشريعات الليبية وبإشراف السلطة التنفيذية. وأضاف المشري أنه ملتزم أيضا بمحاربة الهجرة غير الشرعية بالتعاون مع المجتمع الدولي ودول الجوار.

ودعا المشري بعثة الأمم المتحدة لدعم ما توصلت إليه الأطراف الليبية نحو التوافق، وقال إنه يذكر الأطراف الدولية بقرارات مجلس الأمن الذي دعا إلى إيقاف التعامل مع الأجسام الموازية وعدم التدخل بشكل سلبي في الأزمة الليبية.

وقال المشري إن المجلس الأعلى للدولة سيقوم بحث المؤسسات المختصة لضرورة التعجيل في تنفيذ سياسات نقدية لمعالجة الأزمة الاقتصادية، مشيرا إلى أنه سيعقد اجتماعا مع المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة وممثل مجلس النواب في المجلس الرئاسي خلال اليومين القادمين.

وأضاف المشري أن المجلس سيسعى لتفعيل آليات العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية لإعلاء الحقيقة وجبر الضرر ودعا الجميع إلى الصفح والتسامح، وقال إنه سيجتمع مع المجلس الرئاسي بشكل عاجل بشأن ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة في موضوع المصالحة الشاملة.

وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إن المجلس الأعلى قام بترسيخ مبدأ الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة من خلال الانتخابات الأخيرة، وشكر الرئيس السابق ونائبيه على أداء مهامهم.

من جانبه رحب رئيس مجلس النواب الليبي بالدعوة التي وجهها رئيس الأعلى للدولة بهدف إنهاء الأزمة السياسية الخانقة التي تمر بها البلاد والتي انعكست على تردي الاوضاع في البلاد.

وقال المتحدث باسم البرلمان الليبي عبد الله بلحيق، إن لقاء رئيسا المجلسين سيعمل على تعديل اتفاق الصخيرات السياسي، وذلك “بتشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة ولنصل إلى تضمين الإتفاق السياسي بالإعلان الدستوري وإنهاء المعاناة عن كاهل الشعب الليبي وإنهاء الانقسام السياسي وانقسام مؤسسات الدولة الذي أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية”

وفاز عضو المجلس الأعلى للدولة خالد المشري برئاسة المجلس الأعلى عبر الجولة الثانية من الانتخابات التي أجريت في مقر المجلس بالعاصمة الليبية طرابلس الأحد.

وتحصل المشري على 64 صوتا في الجولة الثانية أمام منافسه الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي، والذي ترأس المجلس لدورتين سابقتين منذ بدء أعماله.

الجدير بالذكر أن خالد المشري – 51 عاما – درس الاقتصاد في جامعة بنغازي، وهو عضو في المؤتمر الوطني سابقا والمجلس الأعلى للدولة حاليا عن مدينة الزاوية وهو عضو في حزب العدالة والبناء.

وتنافس في الانتخابات خلال الجولة الأولى 4 مرشحين، هم الرئيس السابق عبدالرحمن السويحلي و عبدالله جوان وخالد المشري ومحمد معزب.

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