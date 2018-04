«سيالة» يصل السعودية للمشاركة فى القمة العربية بالدمام

المتوسط:

وصل وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطنى، محمد الطاهر سيالة، إلى مطار الملك خالد بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية للمشاركة فى اجتماع وزراء الخارجية العرب الذى سيعقد اليوم الخميس ضمن أعمال القمة العربية فى دورتها التاسعة والعشرين المقررة فى الدمام يوم الأحد المقبل.

وكان فى استقبال الوزير بمطار الملك خالد مدير إدارة المراسم بالمملكة العربية السعودية والسفير خيرى العالم القائم بأعمال السفارة الليبية بالمملكة العربية السعودية.

وشارك الوفد الليبى لحكومة الوفاق الوطنى من يوم الثلاثاء الماضى فى الاجتماعات التحضيرية للمندوبين الدائمين وكبار المسؤولين للدول الأعضاء بالجامعة العربية.

وسينعقد اليوم بحضور ومشاركة وزير خارجية ليبيا محمد سيالة مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب لرفع مشروعات القرارات التي ستعرض أمام القادة والرؤساء العرب في قمة “الدمام”، من المقرر أن يكون الملف الليبى ضمن أهم الملفات المطروحة بالقمة التاسعة والعشرين الحالية بالمملكة العربية السعودية.

