«بريد ليبيا» يوقع اتفاقا مع مصر لتسهيل التجارة الإلكترونية

أبرمت شركة بريد ليبيا اتفاقا مع هيئة البريد المصري لتعزيز التعاون بين المؤسستين، وذلك على هاش اجتماعات الدورة السابعة والثلاثين لأعمال المجلس الإدارى لاتحاد البريد الإفريقى الشامل بالجزائر، لتسهيل التجارة الإلكترونية عبر المركز اللوجستى للبريد المصرى بمطار القاهرة الدولي.

وبدأت فعاليات اجتماعات الدورة السابعة والثلاثين لأعمال المجلس الإدارى للاتحاد البريدى الإفريقى الشامل بالجزائر فى الفترة من 10 إبريل الماضي ومن المقرر اختتام أعماله اليوم الخميس 12 إبريل.

وشهد فعاليات المؤتمر توقيع العديد من اتفاقيات التعاون مع الدول المشاركة فى المؤتمر ومنها نيجيريا وغينيا وكوت ديفوار وليبيا لاستخدام المركز اللوجستى للبريد المصرى بمطار القاهرة الدولى فى التجارة الالكترونية.

