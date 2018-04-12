وزير تعليم الوفاق يبحث خطة عمل القطاع للعام الحالي

بحث وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل خلال اجتماعه مع مديري المراكز والإدارات والمكاتب التابعة للوزارة مستجدات إعداد خطة عمل الوزارة للعام 2018 م, داعيا إلى ضرورة الاستئناس بالسياسات العامة للوزارة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم أن الاجتماع الذي عقد بمقر إدارة الامتحانات بطرابلس، بحث السياسات العامة للوزارة مثل النهوض بمستوى التعليم في ليبيا وتحسين مخرجاته والحد من الظواهر السلبية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين موظفي الدولة كافة.

وطالب الوزير الإدارات والمراكز بترجمة هذه السياسات إلى أهداف إجرائية عند إعدادهم لمقترحات مشروعاتهم وبرامج عملهم للعام 2018م, مشدداً على ضرورة تقديم هذه المقترحات لإدارة التخطيط والاستراتيجيات بالوزارة في موعد أقصاه نهاية الأسبوع المقبل.

وأعطى الوزير تعليماته لإدارة التخطيط بالعمل على تنقيح المقترحات المقدمة فور استلامها وإعداد الخطة في صورتها النهائية وتقديمها للمناقشة خلال اجتماع الوزارة الموسع المقرر عقده يوم 30 من شهر أبريل الجاري, مطالبا الإدارة في بتقديم التقرير السنوي للعام 2017م في أجل أقصاه منتصف الأسبوع القادم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية