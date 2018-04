المتوسط:

بدأت منذ قليل اشتباكات عنيفة بمحور مرتوبة وعين مارة بين القوات المسلحة ومجلس شوري درنة الإرهابي، وقد دمرت القوات المسلحة مع بدء الاشتباكات عربة مسلحة تابعة لشورى درنة الإرهابي، فى محور مرتوبة، وقتل كل من فيها.

وقد أصدر رئيس هيئة الإمداد بالقوات المسلحة اللواء عبد المالك العوكلي، تعليماته اليوم، بشأن إرسال فصيل بكامل التجهيزات والعتاد إلى غرفة عمر المختار درنه، تزامنا مع بدء عملية تطهير مدينة الصحابة من الخوارج. للإشراف علي احتياجات الغرفة وتوفير الامكانيات للمحور.

وكان المنسق الإعلامي لغرفة عمليات عمر المختار، عبد الكريم صبره، قد أكد في تصريحات لـ«المتوسط» أمس، أن غرفة عمليات الجيش عقدت اجتماعا طارئا أمس ضم آمر غرفة عمليات عمر المختار ومديري إدارات القوات المسلحة لتنسيق العمل بمحاور درنة ، مشيرا إلى أن الاستعدادات لدخول درنه وتحريرها تسير على قدم وساق، دون الإفصاح عن تفاصيل أخرى.

وكانت عناصر مجلس شورى درنة الإرهابي، قد أطلقوا أمس، صواريخ غراد، باتجاه منطقة عين مارة، لكنها لم تسفر عن إصابات.

The post الأن..اشتباكات عنيفة بين الجيش وشورى درنة الإرهابي بمحور مرتوبه وعين مارة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية