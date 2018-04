المتوسط:

عقد رئيس جامعة بنى وليد، اجتماعا مساء أمس الأربعاء، مع اللجنة المشرفة على المنظومات والموقع الإلكتروني للجامعة، لاستعراض نبذة مختصرة عن فكرة المنظومة وآلية عملها ضمن عرض مرئي من قبل المهندس المشرف على تصميم المنظومة.

وضم الاجتماع، الذي عقد بمقر الجامعة، عميد كلية العلوم (رئيس لجنة إعداد الموقع الإلكتروني) ورئيس قسم الحاسوب بالكلية مع إحدى الشركات الخاصة بالمنظومات الإلكترونية وتطويرها حيث تم العرض المرئي للشركة ومناقشة العديد من النقاط.

وبحث الاجتماع، نمادج الالكترونية متخصصة بالتسجيل وتجديد القيد وأيضاً إصدار إيفادات التخرج وكيفية حساب الوحدات الدراسية والمعدل التراكمي وأيضاًالإنذار المتعلق بالرسوب.

وناقش الاجتماع، بعض النماذج الخاصة بأعضاء هيئة التدريس من حيث البيانات الشخصية والإكاديمية وإصدار بريد إلكتروني لكل عضو هيئة تدريس بالجامعة.

وتطرق الاجتماع، إلى الوضع الأمني داخل المنظومة وكيفية الصيانة والمدة التي سوف تكون فيها المنظومة إختبارية وتحت فترةالضمان من طرف المهندس المسؤول عن المنظومة.

The post جامعة بني وليد تناقش آليات عمل المنظومات الإلكترونية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية