بريطانيا تصف الوضع الحالي في ليبيا بغير المقبول

قال سفير المملكة المتحدة في ليبيا فرنك بيكر، الأربعاء، إن الوضع الحالي لليبيا غير مقبول، مطالبا جميع الليبيين بالعمل معًا لتحقيق التقدم في البلاد.

وقال بيكر، في تغريدة على تويتر، إن الليبيين سئموا من انقطاع الكهرباء، ونقص الوقود، وأزمة السيولة، وانعدام الأمن، والانقسامات الحاصلة في البلاد، مشيرا إلى أن هناك نخبًا في ليبيا بإمكانها وضع حلول لإنهاء الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تمر بها ليبيا.

وأوضح بيكر، أنه يعمل من طرابلس ويقيم فيها، وأنه زار مدنا ليبية عدة، مضيفا أن السفارة تحول من خلال هذه الزيارات الاستماع للناس ومعرفة مصالح بريطانيا المشتركة مع ليبيا، وفق قوله.

وبيّن فرنك بيكر أن بعض الليبيين يتهمونه بانتهاك السيادة الليبية بتنقله في أنحاء البلاد، موضحا أنه يزور المدن الليبية بعد تسلمه دعوات من أهلها، مشيرا إلى أن السلطات الليبية المختصة تدعم قيامه بتلك الزيارات.

الجدير أن وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، اعتمدت أوراق السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر، منتصف فبراير الماضي، خلفًا للسفير السابق بيتر ميليت بعد انتهاء فترة عمله في ليبيا.

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