منظمة الصحة تنظم ورشة عمل لتحسين منظومة تسجيل العقاقير بليبيا

قدمت منظمة الصحة العالمية الدعم إلى هيئة تنظيم الأدوية الليبية، إدارة الصيدلة ، التي يوجد مقرها في وزارة الصحة ، عن طريق تثبيت نظام منظمة الصحة العالمية النموذجي لتسجيل العقاقير بمساعدة الحاسوب الذي يطلق عليه «SIAMED»، الذي تم على مدار 10 أيام بدأت من 25 مارس حتى 6 أبريل 2018.

وتهدف منظومة «SIAMED» إلى تحسين كفاءة السلطات التنظيمية للعقاقير لتمكينها من التأكد من أن أذونات التسويق تتسق مع سياستها الوطنية للأدوية.

حضر ورشة العمل 7 مشاركين من قسم التسجيل الليبي في إدارة الصيدلة. وأوضح مسئولو مشروع شمس الذي يموله الاتحاد الأوروبي أن توفير «SIAMED» ومبادئها التوجيهية يقصد به أن يكون أحد مكونات برنامج أوسع يهدف إلى تعزيز الوظيفة التنظيمية للأدوية في ليبيا.

