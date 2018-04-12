صحة الوفاق توقع عقد تأمين صحي لمنتسبي الجيش

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق التوقيع عقد إدارة التأمين الصحي لمنتسبي الجيش الليبي مع صندوق العلاج الطبي “رقم 1” التابع لصندوق الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية وفقاً لمعايير الإدارة الألمانية.

وأوضحت الوزارة على صفحتها الرسمية الأربعاء، أن صندوق الرعاية الصحية والنفسية يقدم الدعم بتوفير خدمات العلاج الطبي والصحي والنفسي والاجتماعي للمصابين ومبتوري الأطراف وذوي الأمراض المستعصية والمزمنة من خلال برنامج “توأمة المركز الطبي المتخصص الألماني الرئيسي 2012 في ألمانيا و ليبيا و شبكة المصحات المتخصصة و الصيدليات و المختبرات الطبية و المستشفيات التي تعمل وفق معايير الإدارة الألمانية في ليبيا”.

يذكر ان العقد وقعه كل من رئيس الأركان العامة اللواء ركن عبد الرحمن الطويل ورئيس مجلس إدارة صندوق العلاج الطبي رقم (1) ناصر بن سالم.

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