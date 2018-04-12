الأمم المتحدة تقدم هذا المشروع لدعم المرأة في اوباري

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن افتتاح مركز للمرأة في مدينة اوباري لتعلم مهارات تمكنها من إنعاش الاقتصاد المحلي.

وقال البرنامج في تغريدة له بموقع “تويتر” أن “مركز المرأة في أوباري، فضاء للحوار والإبداع النسائي” مبينة أن الأمم المتحدة سلمت المركز لبلدية أوباري “وذلك بعد الانتهاء من تهيئته”.

وأضافت “سيكون هذا المركز فضاء يجمع نساء المدينة لتعلّم مهارات تمكنهن من المساهمة في إنعاش الاقتصاد المحلي”.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا يلتزم بدعم جهود تحقيق الاستقرار في الفترة الانتقالية الحرجة، بدءا من الإغاثة الإنسانية إلى التنمية المستدامة والحكم الديمقراطي بالإضافة إلى دعم الانتقال الديمقراطي في ليبيا وتمكين المجتمع المدني الليبي وتقوية مسارات العدالة الانتقالية في البلاد.

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