اخبار ليبيا الان

بالصور..تسليم إخطارات بتنفيذ قرار تحديد تسعيرة رغيف الخبز المعتمد من بلدية طرابلس المركز بناء على توصية اللجنة الإقتصادية والإستثمار ونقابة الخبازين بطرابلس الكبرى وذلك عن طريق الحرس البلدي

تم النشر منذُ 12 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

عين ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا

عن مصدر الخبر

عين ليبيا

عين ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك