عفيفي : الجامعة العربية تعمل بشكل واضح في الملف الليبي

أكد المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية محمود عفيفي اليوم أن الجامعة تعمل بشكل واضح في الملف الليبي، وذلك للطبيعة الخاصة لهذا الملف، حسبما أفادت به وكالة الأنباء السعودية.

وجاء تصريح عفيفي حول ليبيا خلال سرد أهمية فعاليات القمة العربية في دورتها التاسعة والعشرين التي ستستضيفها السعودية يوم الأحد المقبل في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، للتعامل مع مختلف القضايا والأزمات في المنطقة.

وكان المبعوث الأممي غسان سلامة قد أكد أمس أن الملف الليبي سيكون الأبرز عند لقائه القادة العرب خلال مشاركته في القمة العربية.

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