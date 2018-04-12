اختتام لقاء عمل حول “إدارة العمليات الرئيسية بصندوق الضمان الاجتماعي” في بنغازي

بنغازي 12 أبريل 2018 (وال) – اختتمت إدارة الجودة والتفتيش وتقويم الأداء بصندوق الضمان الاجتماعي صباح اليوم الخميس، لقاء عمل حول “إدارة العمليات الرئيسية بصندوق الضمان الاجتماعي” .

هذا وشارك في اللقاء الذي انطلق في الثامن من شهر أبريل الجاري واستمر حتى 12 في عدة فروع، حيث كانت محطته الأولى بفرع غرب بنغازي، باعتباره الفرع النموذجي في الشمولية الضمانية، بحضور مدير الفرع (أنور الجوهري)، ومدير إدارة الجودة والتفتيش وتقويم الأداء (حمزة الشريف) ومساعد مدير الإدارة (مصطفى الشكري) ورئيس قسم الجودة وتقويم الأداء بفرع غرب بنغازي (فرج العبيدي)ورئيس قسم الجودة بشرق بنغازي (عبد الرحمن شاهين), وموظفي إدارة الجودة وأقسام الجودة بفرعي غرب وشرق بنغازي .

وأشاد مدير صندوق الضمان الاجتماع فرع غرب بنغازي الأستاذ أنور الجوهري – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – بأداء إدارة الجودة وتقويم الأداء، وأن إدارة الجودة تعتبر إدارة مستحدثة داخل الصندوق .

وأوضح الجوهري أن الهدف من هذه الإدارة؛ هو العمل على تجويد الخدمة داخل الصندوق، وكل أقسامه وفروعه .

وأضاف الجوهري أن قسم الجودة؛ هو نظير للإدارة بصندوق الضمان، ففي كل فرع يوجد به قسم جودة، مشيراً إلى أن هذا اللقاء استهدف الأقسام التي تعتبر العمود الفقري للضمان الاجتماعي، وهي المعاشات وقسم التفتيش لتجويد الخدمة داخل القسمين كتجربة أولى بإدارة عمليات حديثة .

وأعرب الجوهري عن شكره وامتنانه لرئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور إدريس احفيظة، لدعمه وتبنيه دائماً لأفكار الجديدة، وكافة موظفي الصندوق الاجتماعي فرع غرب بنغازي، ولإدارة الجودة لاختيارهم فرع غرب بنغازي الذي يعرف بفرع النموذج .

من جهته، قال رئيس مكتب الجودة بإدارة الجودة والتفتيش وتقويم الأداء الأستاذ حمزة الشريف، إن ختام اللقاء هو بمثابة مكمل للمحاضرات السابقة، وإن محاضرة يوم الختامي ألقاه رئيس وحدة التفتيش بمكتب الخدمات البركة الأستاذ صديق الزاوي .

وأضاف الشريف أن يوم الختامي كان بحضور مدير صندوق الضمان الاجتماعي فرع غرب بنغازي الأستاذ أنور الجوهري . (وال – بنغازي ) ب خ / ن ح / س ع/ ر ت

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