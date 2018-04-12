مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس يستلم “51”مهاجراً من مركز إيواء الكفرة

طرابلس 12 أبريل 2018 (وال)- استلم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس أمس الأربعاء، عدد “51” مهاجراً من مركز إيواء الكفرة، بينهم 4 نساء وطفل رضيع .

وقام جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس، بتقديم لهم كافة الخدمات الايوائية والطبية اللازمة للمهاجرين الذي ينحدرون من جنسيتي الصومالية وإريتريا، وإن المهاجرين جرى تسلمهم عبر مطار معيتيقة الدولي .

ويأتي هذه التسليم ضمن اتفاقية تعاون مشترك بين فروع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وضمن خطة الجهاز وجهوده في مكافحة هذه الظاهرة غير القانونية . (وال- الكفرة) ع ط / ر ت

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