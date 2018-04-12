الرائد_أخبار نائب رئيس بعثة #الولايات_المتحدة لليبيا “ناتالي بيكر” تبحث في …

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نائب رئيس بعثة #الولايات_المتحدة لليبيا “ناتالي بيكر” تبحث في #تونس مع عميد بلدية #سبها حامد الخيالي ،إمكانية مشاركة بلادها في مساعدة سكان سبها في التغلب على التحديات الاجتماعية والاقتصادية الحالية في الجنوب، وفقا للموقع الرسمي للسفارة الامريكية.

#ليبيا