نائب رئيس بعثة #الولايات_المتحدة لليبيا “ناتالي بيكر” تبحث في #تونس مع عميد بلدية #سبها حامد الخيالي ،إمكانية مشاركة بلادها في مساعدة سكان سبها في التغلب على التحديات الاجتماعية والاقتصادية الحالية في الجنوب، وفقا للموقع الرسمي للسفارة الامريكية.
#ليبيا
#الرائد_أخبار نائب رئيس بعثة #الولايات_المتحدة لليبيا “ناتالي بيكر” تبحث في …
نائب رئيس بعثة #الولايات_المتحدة لليبيا “ناتالي بيكر” تبحث في #تونس مع عميد بلدية #سبها حامد الخيالي ،إمكانية مشاركة بلادها في مساعدة سكان سبها في التغلب على التحديات الاجتماعية والاقتصادية الحالية في الجنوب، وفقا للموقع الرسمي للسفارة الامريكية.
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