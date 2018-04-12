اخبار ليبيا الان

#الرائد_أخبار نائب رئيس بعثة #الولايات_المتحدة لليبيا “ناتالي بيكر” تبحث في …

تم النشر منذُ 2 دقيقتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
ٌقناة الرائد
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد

#الرائد_أخبار

نائب رئيس بعثة #الولايات_المتحدة لليبيا “ناتالي بيكر” تبحث في #تونس مع عميد بلدية #سبها حامد الخيالي ،إمكانية مشاركة بلادها في مساعدة سكان سبها في التغلب على التحديات الاجتماعية والاقتصادية الحالية في الجنوب، وفقا للموقع الرسمي للسفارة الامريكية.
#ليبيا

عن مصدر الخبر

ٌقناة الرائد

ٌقناة الرائد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك