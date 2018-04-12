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مؤسسة لا للألغام تتخلص من كميات من مخلفات الحرب

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قامت مؤسسة “لا للإلغام ومخلفات الحرب” أمس بالتخلص من كميات من مخلفات الحرب وإعدامها وحسب منشور للمؤسسة على صفحتها بفيسبوك فقد تم ذلك بالتعاون مع فصيل الهندسة، الكتيبة مئة واثنين، وغرفة عمليات المناطق.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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