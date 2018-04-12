اجتماع لقيادات من الجيش لوضع الترتيبات الأخيرة لمعركة تحرير درنة

عقد يوم أمس اجتماع لبعض قيادات القوات المسلحة، وذلك لوضع الترتيبات الأخيرة لمعركة تحرير درنة.

وكشف آمر شعبة الإعلام والتوجيه المعنوي بالجبل الأخضر التابع للقيادة العامة في تصريح لوكالة الأنباء الليبية بالبيضاء، أن الاجتماع ضم آمر غرفة عمليات الكرامة اللواء عبدالسلام الحاسي وآمر غرفة عمليات عمر مختار عميد سالم الرفادي ومديري إدارات القوات المسلحة بالمنطقة الشرقية بمقر الغرفة الرئيسة ببلدية شحات.

يشار إلى أن القوات المسلحة تحشد آلياتها ووحداتها العسكرية منذ يومين على تخوم مدينة درنة ، وتستعد لاقتحام مواقعا يعرف بـ “شورى المجاهدين” بعد فشل المحاولات والمفاوضات السلمية لتسليم العناصر الإرهابية وأسلحتها الثقيلة .

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