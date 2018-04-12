سيالة: نشكر مصر على مبادرتها لتوحيد الجيش الوطني

قال محمد السيالة، وزير خارجية الوفاق، إن الملف الليبى شهد دعما كبيرا من مجلس وزراء الخارجية العرب، كما هو العادة بخصوص تطورات الأوضاع فى ليبيا، وكانت هناك إيحاطة واضحة من المبعوث الأممى لليبيا غسان سلامة، حول مجمل تطورات الأوضاع الراهنة.

وأوضح “السيالة” فى تصريحات خاصة لـ”اليوم تلسابع” على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب بالرياض، اليوم الخميس، للتحضير للقمة العربية بالمنطقة الشرقية بالسعودية، إن ليبيا تقدمت بالشكر لكل الدول العربية التى قدمت الدعم لها، ومؤكدًا إن بلاده خصت بالشكر جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بمبادراتها فى توحيد الجيش الوطنى الليلى.

كما نوه “السيالة” إلى خطة المبعوث الأممى غسان سلامة التى قدمها لمجلس الامن بأن يكون هناك مؤتمر وطنى جامع، وبالفعل بدأ المبعوث الأممى بإجراء اتصالات بالبلديات لتنظيم حوارات مصغرة فى كل بلدية استعدادا لحوار وطنى جامع.

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