مفوضية اللاجئين : أعداد الوافدين إلى إيطاليا عن طريق البحر ينخفض هذا العام

قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، إن عدد الوافدين عن طريق البحر إلى أيطاليا قد انخفض وإن الأعداد التي وصلت إلى ليبيا من عدة بلدان ويتوجهون بعدها إلى إيطاليا قد انخفض في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بنسبة تصل إلى 47% مقارنة بالعام الماضي.

وتابعت المفوضية أن الرحلات إلى إيطاليا عبر البحر أثبتت أنها محفوفة بالمخاطر إلى حد كبير، حيث ارتفع معدل الوفاة بين من يقومون بتلك الرحلات إلى شخص لكل 14 شخصا في الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري وذلك مقارنة مع شخص لكل 29 شخصا في الفترة نفسها من العام 2017، في حين أن العدد الإجمالي للعابرين للبحر المتوسط ظل أقل بكثير من مستويات عام 2016.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا