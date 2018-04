المتوسط:

انتهت، اليوم الخميس، إجراءات تسليم نقطة الرأس في ميناء الصيد البحري زوارة بين سرية الإسناد الأمني وأمن السواحل، على أن يباشر جهاز خفر السواحل زوارة مهامه بتأمين وحماية الميناء بالتعاون مع أمن السواحل.

حضر المراسم عميد وأعضاء بلدية زوارة ومديرية الأمن ومجلس الحكماء والشورى وشخصيات من المدينة.

The post خفر السواحل زوارة يباشر مهام حماية ميناء الصيد البحري بالمدينة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية