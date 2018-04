المتوسط:

سلّم، اليوم الخميس، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا مقر «مركز المرأة» إلى بلدية أوباري، وذلك بعد الانتهاء من تهيئته.

وأوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، من خلال صفحته على تويتر، أن المركز سيكون فضاء يجمع نساء المدينة لتعلّم مهارات تمكنهن من المساهمة في إنعاش الاقتصاد المحلي، واصفًا المركز بـ«فضاء للحوار والإبداع النسائي».

