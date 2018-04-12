سلامة يؤكد على أهمية إجراء انتخابات في ليبيا

أكد المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة على أهمية إجراء الانتخابات في ليبيا مبينا أن الانتخابات البلدية ستبدأ في ليبيا قريبا.

وأضاف سلامة، خلال كلمته في مؤتمر وزراء خارجية العرب اليوم، أن نسبة الليبيين الذين لهم حق التصويت ارتفعت للضعف، وأن الأوضاع الأمنية في ليبيا أصبحت مقبولة نسبيا، موضحًا أن الحكومة الليبية تعمل الآن على وضع إستراتيجية لحصر السلاح بيد الدولة.

وتابع: أن ليبيا لا تحتاج إلى مزيد من الأسلحة المهربة وأنه جار وضع إستراتيجية لحصر السلاح بيد الدولة، وأن عدد المدنيين الذين قتلوا في ليبيا خلال شهرين “5” فقط، واصفا الأوضاع الأمنية بليبيا بالمقبولة نسبيا.

وشارك وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطنى، محمد سيالة، في اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم الخميس ضمن أعمال القمة العربية في دورتها التاسعة والعشرين المقررة فى الدمام يوم الأحد المقبل.

وعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب اجتماعا لرفع مشروعات القرارات التي ستعرض أمام القادة والرؤساء العرب في قمة “الدمام”.

ومن المقرر ان يتم خلال القمة التاسعة والعشرين للجامعة العربية مناقشة الملف الليبي.

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