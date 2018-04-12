وزير التعليم يناقش مع معيتيق والمجبري خطط إصلاح القطاع وملف الإيفاد المتعثر

عين ليبيا

عقد النائبان بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق و فتحي المجبري الخميس، اجتماعاً موسعاً مع وزير التعليم عثمان عبد الجليل ووكيلا وزارة التعليم والتخطيط والمالية عادل جمعة ومحمد الزيداني والمبروك غيث ومدير إدارة الملحقيات والموفدين محمد العتوق ومندوبين عن ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي بحسب إدارة التواصل بحكومة الوفاق الوطني.

وقدم الوزير خلال الاجتماع عرضاً شاملاً لوضع التعليم في ليبيا، وخطط الوزارة لإصلاح القطاع إدارياً وفنياً وأكاديمياً بالإضافة للمشاكل التي تعيق ملف الإيفاد للدراسة بالخارج، ومنها الطلبة الذين صدرت لهم قرارات إيفاد، ولم يتسنّ لهم الحصول على تفويضات مالية من مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة.

كما استعرض وزير التعليم التعديل الذي قدمته الوزارة بخصوص اللائحة “43” التي سيتم بعرضها في اجتماع رئاسة الوزراء القادم للاعتماد.

هذاوقد أكد النائبان، على ضرورة تذليل الصعاب التي تعيق ملف الايفاد، والعمل على تشكيل لجنة فنية من المجلس الرئاسي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية يتم بموجبها إحالة التفويضات المالية للطلبة الدارسين في الخارج، ولم يستلموا المنح الدراسية حتى يتسنى لهم التفرغ لدراستهم، ووضع الخطط والبرامج التي من شأنها أن تسهم في الارتقاء بقطاع التعليم، من اجل الحصول على مخرجات يتم الاستفادة منها في بناء البلاد بمختلف المجالات.

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