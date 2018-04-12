منظمة الهجرة ترحل 160 غير شرعي إلى بلدانهم

رحّلت منظمة الهجرة غير الشرعية مئة وستين مهاجرا غير شرعي من ضمنهم أربعة عشر طفلا ، إلى أوطانهم الأصلية.

وأوضحت المنظمة على صفحتها الرسمية على الفيس بوك أنها تمكنت من ترحيل المهاجرين إلى النيجر وذلك وفقا لبرنامجها الإنساني لمساعدة المهاجرين غير الشرعيين وإعادة إدماجهم.

وفي سياق متصل، تسلم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس 51 مهاجرًا غير شرعي من مركز إيواء الكفرة.

وأكد المكتب الإعلامي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس لموقع ليبيا الخبر تسلمه 46 رجلاً وأربع نساء وطفلا من مطار معيتيقة الدولي قادمين من مركز إيواء الكفرة، مبيناً أن المهاجرين يحملون الجنسيتين الصومالية والإرتيرية، مشيرا إلى أنه تم إيواء المهاجرين داخل فرع طرابلس طريق السكة وتقديم الخدمات الإنسانية لهم.

في الوقت ذاته، تمكّن فرع جهاز الهجرة غير شرعية طبرق من القبض على قرابة 35 مهاجر غير شرعي يحملون الجنسية المصرية بالقرب من بوابة طبرق الشرقية كانوا قد دخلوا البلاد بأوراق مزورة.

وأوضح المتحدث باسم جهاز مكافحة الهجرة غير شرعية ناصر جبريل أنه تم التعرف على عملية التزوير من خلال كشف اعتماد الجهات الأمنية المصرية المرفق مع المهاجرين ومن خلال بعض الأرقام المميزة التي تطبع في أختام الدخول والمغادرة والأرقام في التأشيرة الليبية.

من جهته قال أحد المهاجرين محمد عطية البالغ من العمر 39 عاما في تصريح صحفي بأنهم دفعوا مبلغ مالي وقدره 14 ألف دينار ليبي لأحد المهربين من أجل الدخول إلى الأراضي الليبية.

الجدير بالذكر أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعلنت في وقت سابق أن 218 ألف مهاجر على الأقل عبروا البحر المتوسط في القوارب العام الماضي وإن 3500 مهاجر فقدوا حياتهم.

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