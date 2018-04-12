تمكين المرأة يعقد جلسة حوارية عن الدوائر الانتخابية في بنغازي

استضاف منتدى تمكين المرأة والشباب الجلسة الحوارية بمقره في بنغازي حول الدوائر الانتخابية بناءاً على بعض مخرجات الجلسة التي نظمتها المنظمة الليبية للتنمية في وقت سابق تناولت فيه قانون الانتخابات

هذا وقد شارك في الجلسة د.سلوي الدغيلي عضو المجلس الانتقالي السابق، ود عبد القادر اقدورة عضو الهيئة التأسيسية للدستور وعدد من رؤساء منظمات المجتمع المدني ،وممثل عن المفوضية العليا للانتخابات ومنسق كتلة المرأة في البرلمان، وبعض النشطاء والمهتمين في هذا الشأن.

كما تم مناقشة الاسس والمعايير التي اعتمدت في تقسيم هذه الدوائر الانتخابية، والاشكاليات السابقة في توزيع المقاعد ،وتناولت هذه الجلسة التغييرات التي طرأت على المشهد السياسي والديموغرافي في ليبيا ، مند إصدار اول قانون للانتخابات بعد عام 2011م ويذكر أن هذه الجلسة نظمها منتدى تمكين المرأة والشباب بالشراكة مع منتدى بنغازي الاقتصادي.

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