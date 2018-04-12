عرض خطط لإصلاح التعليم وملف الإيفاد

قدّم وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل، الخميس، عرضا أمام النائبين بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، وفتحي المجبري، بشأن خطط إصلاح قطاع التعليم وملف الإيفاد المتعثر.

وقالت إدارة التواصل والإعلام بحكومة الوفاق، إن الوزير فدّم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، بطرابلس، عرضا شاملا لوضع التعليم في ليبيا، وخطط الوزارة لإصلاح القطاع إداريا وفنيا وأكاديميا.

كما تطرق عبدالجليل إلى المشاكل والصعوبات التي تعيق ملف الإيفاد للدراسة بالخارج، ومنها الطلبة الذين صدرت لهم قرارات إيفاد، ولم يتسنّ لهم الحصول على تفويضات مالية من مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة.

من جهتهما، أكد النائبان ضرورة حل المشاكل في ملف الايفاد، وتشكيل لجنة فنية لوضع آلية لإحالة التفويضات المالية للطلبة الدارسين في الخارج، ووضع خطط وبرامج للارتقاء بقطاع التعليم.

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