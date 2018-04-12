جمعة: الوزارة تعمل على حلحلة المشاكل والسلبيات في قطاع التعليم

قال وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق المفوضة، عادل جمعة إن الوزارة تعمل الكثير لحلحلة المشاكل والسلبيات في قطاع التعليم، وأهمها امتحانات الشهادة الثانوية والإجراءات المصاحبة لها .

وأشار جمعة الى ان الوزارة خلال العام الماضي نجحت في القضاء على ظاهرة تسرب الاسئلة التي صاحبت امتحانات السنوات الماضية، في امتحانات الشهادة الثانوية.

جمعة أكد أنه تم تشكيل لجنة عليا للامتحانات تهتم بدراسة كل الظروف والتفاصيل لإنجاح الامتحانات مشيرا إلى أن امتحانات الشهادة الثانوية ستكون في الثاني عشر من يونيو، في حين ستكون امتحانات الشهادة الاعدادية بداية شهر يونيو.

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