” معيتيق ” يلتقي وزراء ” التعليم ” و” المالية” بحكومة الوفاق الوطني

‎عقد نائب المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق مع النائب في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني د. فتحي المجبري اجتماعاً موسعاً مع وزير التعليم ووكيل كلا من وزارة التعليم والتخطيط والمالية ومدير إدارة الملحقيات والموفدين، ومندوبين عن ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي حول ملف الإيفاد المتعثر.

واستعرض وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني المشاكل والصعوبات التي تعيق ملف الإيفاد للدراسة بالخارج، ومنها الطلبة الذين صدرت لهم قرارات إيفاد، ولم يتسنّ لهم الحصول على تفويضات مالية من مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة، بالإضافة الى التعديل الذي قدمته الوزارة بخصوص اللائحة “43” الذي سيتم عرضه في اجتماع رئاسة الوزراء القادم للاعتماد.

وأكد نائب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق على ضرورة تذليل الصعاب التي تعيق ملف الايفاد، والعمل على تشكيل لجنة فنية من المجلس الرئاسي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية يتم بموجبها إحالة التفويضات المالية للطلبة الدارسين في الخارج لإتمام دراستهم والتفرغ لها.

