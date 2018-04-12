الهلال الأحمر المرج يوزع مساعدات على مستحقيها في المدينة

المرج 12 أبريل 2018 (وال) – وزع الهلال الأحمر الليبي فرع المرج أمس الأربعاء مواد غذائية وغير غذائية على العائلات النازحة والمُحتاجة في منطقة المرج وضواحيها.

وقال عضو جمعية الهلال الأحمر فرع المرج عياد بالعودة إن الحملة استهدفت عدداً من النازحين من مناطق الاشتباكات القاطنين في المدينة.

وأضاف بالعودة أن الحملة شملت أيضا الفقراء والمحتاجين في مدينة المرج ، وقد احتوت على مواد غذائية ومواد تنظيف وطهى واحتياجات يومية.

ولفت عضو الجمعية إلى أنه تم توزيع المساعدات لعدد250 عائلة منهم 55 عائلة من النازحين و195 عائلة من المحتاجين والفقراء بالمدينة مشيرًا إلى أن هذه المساعدات تأتي ضمن الدعم الذي تقدمه اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا.(وال – المرج) أ ف / أ د

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