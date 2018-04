“خبير في القانون الدولي”: انتخاب المشري ” تجسيد لاغتصاب الإخوان للسلطة”

خاص / المتوسط

قال المحامي والخبير في القانون الدولي، إن انتخاب خالد المشري رئيسا لمجلس الدولة الاستشاري، “هو تجسيد لاغتصاب السلطة من الاخوان”.

وللأسف كان هذا التواطؤ بمساعدة مبتعثي الامين العام للأمم المتحدة ..

وأكد “جبريل”، أن كلا من السويحلي والمشري وجهان لعملة واحدة ولن ننتظر الجديد من المشري فانتخابه جاء على خلفية امكانية تولي السويحلي لمنصب جديد. في المجلس الرئاسي المرتقب”.

وأردف بالقول “عملية انتخاب المشري هو ورقه جديدة للسويحلي ولجماعة الاخوان المسلمين في ليبيا لإقحامها في الوقت المناسب ..والدخول بالوجه الحقيقي لجماعة الاخوان”.

وأعرب ” جبريل” عن أسفه من المجتمع الدولي الذي أعتبر أن له دور في تمكين جماعة الاخوان في المشهد السياسي، مضيفا ” فبعد ان اسقطهم الشعب الليبي بصناديق الاقتراع واخرجهم من الباب الكبير للديمقراطية … اعادهم مبعوث الامم المتحدة ليون وبإيعاز دول لها اطماع في ليبيا قطر وتركيا من نافذة الحوار الظالم والمناهض لأحقية الشعوب في تقرير مصيرها”.

