الاتحاد الأوروبي يشيد بدعوة المشري للقاء صالح

أشادت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا بيتينا موشايد، الخميس، باستعداد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، لمقابلة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح داخل ليبيا.

وعبّرت موشايد، خلال لقائها رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في طرابلس، عن إعجابها بخارطة الطريق التي أشار إليها رئيس مجلس الدولة أثناء كلمته الأربعاء، مشددة على ضرورة ضمان وحدة ليبيا، وفق الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للدولة.

من جهته، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ضرورة الالتزام بالمسار الدستوري بوصفه نتيجة للتوافق، منوّها إلى أن معالجة الأزمة الليبية تكون بإجراء تعديلات على الاتفاق السياسي تقود البلاد مباشرة إلى دستور ثم انتخابات.

وأكد المشري أن الرئاسة تؤمن بالشراكة في اتخاذ القرار وعدم التفرد به، موضحا أنها بعيدة عن أي تجاذبات حزبية أو أيديولوجية وأي تأثيرات إقليميّة، حسب وصفه.

يذكر أن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وجّه، الأربعاء، دعوة إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح؛ لعقد لقاء عاجل بينهما في طرابلس أو طبرق أو أي مكان يقترحه؛ للدفع بالحوار السياسي.

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