اوكرانيا تدرس اتهامات بتمويل ليبي لرئيسة حكومة سابقة

اعلن محققون في قضايا الفساد في اوكرانيا الخميس انهم “يدرسون” معلومات صحافية بشأن تمويل في 2010 لحملة رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو للانتخابات الرئاسية من ليبيا.

وبدا مكتب مكافحة الفساد الاوكراني ب”دراسة” معلومات بشان “حيازة محتملة” لتيموشينكو ل”اربعة ملايين يورو واستخدامها تاليا في تمويل حملتها الانتخابية”، بحسب ما افاد مكتب اعلام جهاز مكافحة الفساد فرانس برس. واضاف المصدر انه في حال تبين لمحققي الجهاز وجود “مؤشرات جريمة” فسيتم فتح تحقيق قضائي.

وتيموشينكو وهي نائبة حاليا، بين المرشحين الافضل موقعا للانتخابات الرئاسية في 2019 في اوكرانيا وهي تتقدم، بحسب آخر الاستطلاعات، الرئيس الحالي بترو بوروشنكو في نوايا التصويت. وكانت تولت منصب رئيسة الوزراء مرتين بين 2005 و2010 لكنها فشلت في الانتخابات الرئاسية امام المرشح المؤيد لروسيا فيكتور يانوكوفيتش.

وكان “مساعدا” لسيف الاسلام نجل الزعيم الراحل معمر القذافي قال لصحيفة الشرق الاوسط السعودية في شباط/فبراير انه سافر شخصيا الى اوكرانيا لتسليم الاموال الى لوليا تيموشينكو. يذكر ان الرئيس الفرنسي الاسبق نيكولا ساركوزي يواجه اتهاما بتمويل ليبي مفترض لحملته الانتخابية في 2007.

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