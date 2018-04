السراج: الأقبال الكبير على مرحلة التسجيل يؤكد دعم الليبيين لخيار الانتخابات

المتوسط:

اختتم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، مساء اليوم الخميس زيارة تفقدية إلى بلديات الجميل والمنشية ورقدالين وزلطن.

وزار السراج مدينة الجميل، صباح الخميس، برفقة وفد من كبار مسؤولي حكومة الوفاق الوطني وآمر الحرس الرئاسي وقيادات امنية وعسكرية.

وتوجه رئيس المجلس الرئاسي والوفد المرافق فور انتهاء مراسم الاستقبال لزيارة كل من مستشفى الجميل ومستشفى رقدالين، حيث تفقد عدد من الأقسام في المستشفيين كما أطلع على التجهيزات المتوفرة، وناقش مع الجهاز الطبي ما ينقص المستشفيين من احتياجات طبية.

وعقد السراج بمقر بلدية رقدالين اجتماعا موسعا مع رؤساء واعضاء البلديات الاربع بحضور اعضاء بمجلس النواب وجمع من الاعيان والمشايخ وممثلين عن رابطة الشباب الليبي ورئيس لجنة رعاية شؤون النازحين واعضاء بمؤسسات المجتمع المدني.

وناقش الاجتماع خطوات التنفيذ في عدد من المشاريع التي سبق اقرارها، وما تواجهه عدد من مرافق البلديات من مختنقات، كان أبرزها في قطاع المياه، اضافة الى ما تحتاجه بعض مرافق الصحة والتعليم من اعمال ترميم وتجهيز وصيانة.

وأكد السراج،” إن حكومة الوفاق الوطني تعمل على تقديم الخدمات لمختلف البلديات دون استثناء”، مشيرا إلى،” ان المشاكل هي ناتج لتراكمات خلال سنوات طويلة، وتعمل الحكومة على ايجاد حلول لها وفقا للأولويات التي تضعها البلديات وبقدر ما يتوفر من امكانيات”، وابدى السراج تفاؤله بقرب تحسن الاوضاع في البلد بصورة عامة وبما يسمح بتلبية كافة الاحتياجات بمختلف مناطق ليبيا.

وبعد انتهاء الاجتماع توجه السراج إلى مدينة زلطن حيث وضع حجر الاساس لمشروع انشاء محطة تحلية المياه بزلطن، الذي سيساهم إلى حد كبير في حل مشكلة المياه بالمدن الاربعة.

وحضر السراج حفلا خطابيا بمناسبة زيارته، حيث قدم عميد بلدية زلطن “درع الوفاء ” للسراج نيابة عن سكان البلدية، وقدم شباب المنطقة وبلدية الجميل درعان له.

والقى السراج كلمة عبر خلالها عن سعادته بالزيارة والالتقاء المباشر بفعاليات البلديات الاربعة لمناقشة هموم الوطن، وتفقد احتياجات البلديات على ارض الواقع للعمل معا على تجاوز مصاعب المرحلة الراهنة.

وقال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، ” إن الانقسام السياسي ألقى بظلاله على كافة مؤسسات الدولة، وتراجعت الإمكانيات المطلوبة لتلبية كافة احتياجات المناطق الليبية “.

وأضاف،” إن لم يمنعنا من العمل على توجيه الإمكانيات المتاحة لحل المختنقات في المرافق الأساسية بمختلف المناطق دون استثناء، بطريقة متوازنة ووفقا للأولويات”.

واشار السراج في كلمته إلى التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الحكومة قائلا ان “بالإمكان التغلب على هذه التحديات إذا تضافرت الجهود، وصفت القلوب وخلصت النوايا، وارتفعنا جميعا إلى مستوى المسؤولية الوطنية ووضعنا مصلحة الوطن فوق اية اعتبارات اخرى. ”

وتطرق رئيس المجلس الرئاسي في كلمته إلى رؤيته للحل التي سبق وأعلنها وتفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية وصولا إلى الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة.

وقال السراج، أن ” الاقبال الكبير على التسجيل في السجل الانتخابي هو بمثابة استفتاء يؤكد دعم المواطن الليبي لخيار الانتخابات، وهذا ما يجب ان يدركه وينصاع اليه المعرقلين لهذا الاستحقاق”.

وأضاف السراج، “كفانا فرقة وتشتتا، ونزيفا للدم، واستنزافا للثروة، وهدرا للوقت، لنطوي صفحة الخلاف ونبني جسور الثقة، ونعمل على لم الشمل وتوحيد الصف، ولدينا من الإمكانيات ما يسمح بالعيش الرغد الكريم لجميع مناطقنا، دعونا نضع السنوات العجاف خلفنا، ونتطلع سويا نحو المستقبل”.

The post السراج: الأقبال الكبير على مرحلة التسجيل يؤكد دعم الليبيين لخيار الانتخابات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية