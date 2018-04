وزير الخارجية السعودي: الرياض تدعم حكومة الوفاق لاحتواء الأزمة الليبية

المتوسط:

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير،” أن حل الأزمة الليبية من شأنه الحفاظ على أمن البلاد ووحدة أراضيها”.

وأكمل الجبير، خلال كلمته باجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، التحضيري للدورة (29) للقمة العربية “إن السعودية تدعم الجهود الليبية في احتواء الأزمة من خلال دعم حكومة الوفاق الوطني وبذل الجهود الحثيثة للعمل بما جاء في اتفاق الصخيرات”.

يشارك رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني فائز السراج في فعاليات القمة العربية المقامة في السعودية يوم الأحد المقبل.

