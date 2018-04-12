وفد الهيئة العامة للثقافة يختتم زياراته للمكاتب الثقاقية لمدن الجبل

عين ليبيا

وصل اليوم الخميس 12 إبريل 2018 وفد الهيئة العامة للثقافة يتقدمهم أعضاء اللجنة التسييرية أكرم الكاتب، وعبد الحكيم القيادى، ومدير إدارة المراكز الثقافية عمران شنيشح، ومدير مكتب ثقافة الطفل حياة بن غارات، إلى مدينة جادو، وكان في استقبالهم مدير مكتب الثقافة جادو امحمد سليمان الأطرش، ومدراء المراكز الثقافية بالبلدية، وبعض من موظفي مكتب الثقافة بجادو، وعدد من أعيان ومشائخ المدينة، ومختار محلة تندباس موسي علي، الذي ألقى كلمة رحب فيها بوفد الهيئة العامة للثقافة شاكرا تلبيته الدعوة للحضور لمدينة جادو.



ثم توجه الوفد لزيارة عدد من الأماكن الأثرية التي تزخر بيها المدينة أهمها زيارة لمنزل المجاهد سليمان الباروني، ومنزل شاعر الوطن أحمد رفيق المهدوي.



كما وزار وفد الهيئة مدرسة شهداء جادو حيث كان في استقبالهم مدير المدرسة صالح جابر وأعضاء هيئة التدريس والطلبة، وتزامنت زيارة وفد الهيئة مع إجراء مسابقات في اللغة الأمازيغية لمدارس البلدية للمرحلة الابتدائية.



جدير بالذكر أن وفد الهيئة العامة للثقافة شارك في الملتقى الثقافي السياحي الأول للتعاون الحدودي الليبي التونسي والذي استضافته مدن “ذهيبة وازن نالوت” في الفترة من 8 إلى 10 إبريل 2018 .

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