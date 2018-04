المتوسط:

أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني على القطراني، أنه أجرى اتصالا هاتفيا، صباح اليوم الخميس، مع القائد العام للقوات العربية الليبية المسلحة المشير خليفة حفتر.

وأضاف القطراني، خلال بيان له، ” إن الاتصال متابعة آخر التطورات السياسية والمباحثات الدولية التي يقوم بها سيادة المشير هذه الأيام خارج البلاد”.

وأكمل القطراني،” إن اهتمام القائد العام على التواصل مع كافة الأطراف الدولية والمحلية ودعم جهود المبعوث الأممي غسان سلامة من أجل إنهاء الازمة الليبية”.

وأوضح القطراني، ” من الضروري حل عاجل للازمة الليبية من خلال سرعة تعديل الاتفاق السياسي باعتماد مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء وتشكيل حكومة وحدة وطنية وتغليب مصلحة الوطن والمواطن من أجل العبور بالبلاد إلى بر الأمن والأمان والاستقرار”.

The post ” القطراني ” يكشف تفاصيل اتصاله بـ “حفتر” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية