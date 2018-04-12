الناظوري يحسم الجدل حول قرار تكليفه قائداً عاماً خلفاً للمشير حفتر

ليبيا – حسم المكتب الإعلامي لللفريق عبدالرازق الناظوري رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية الحاكم العسكري درنة – بن جواد الجدل حول الوثيقة المزورة التي أفادت بتكليفه قائداً عاماً خلفاً للمشير خليفة حفتر .

وقال المكتب فى إيجاز صحفي مساء الخميس ان الناظوري ينفي قطعاً الأنباء المتداولة حول صدور قرار بتكليفه بمهام القائد العام للقوات المسلحة .

ودعا الإيجاز كافة وسائل الإعلام و رواد مواقع التواصل الإجتماعي بعدم الإنجرار وراء الإشاعات و الأخبار الكاذبة التي يقوم بترويجها ” الخونة وأعداء الوطن ” وفقاً لذات الإيجاز .

وكان نشطاء وبعض صفحات فيسبوك الموالية لشورى بنغازي وقناة النبأ الفضائية قد نشرت مستنداً مزوراً يفيد بتكليف الناظوري خلفاً لحفتر بناءً على قرار من المستشار عقيلة صالح بصفته القائد الاعلى وهو مانفاه المتحدث باسم الاخير .

المرصد – متابعات

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