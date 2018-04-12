عقيلة صالح :المؤسسة العسكرية هي صمام الأمان

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق لـبوابة افريقيا الإخبارية بأن القائد الأعلى للقوات المسلحة المستشار عقيلة صالح تواصل مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة بلقاسم حفتر وتابع معه اخر المستجدات .

هذا وحذر المستشار عقيلة صالح من الإشاعات والفتن التي يحاول البعض اشاعتها كما وأكد القائد الأعلى للقوات المسلحة بأن العمل يسير على أفضل ما يرام في كافة وحدات القوات المسلحة وكافة غرف العمليات وبأنه والقائد العام يتابعون مع رؤساء الأركان وامراء غرف العمليات بشكل متواصل سير العمل بها ونطمئن كافة أبناء الشعب الليبي فستظل وستبقى المؤسسة العسكرية هي صمام الأمان للوطن

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