اجتماع ناجح بين مجلس إدارة المؤسسة الليبية للأستثمار و مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للأستثمار

بدعوة من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للأستثمار ومديرها التنفيذي الدكتور علي محمود ، عٌقد بمقر المؤسسة الليبية للأستثمار في طرابلس أجتماع تقابلي ضم مجلس إدارة المؤسسة الليبية للأستثمار مع مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للأستثمار وذلك لمعالجة الكثير من المسائل العالقة التي تخص الشركات التابعة للمحفظة.

حيثٌ تم وضع جدول زمني لوضع حلول عاجلة لكل الإشكاليات، وأكد الدكتور علي محمود رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للأستثمار في الأجتماع بأن مجلس إدارة المؤسسة حريص كل الحرص على إيجاد أفضل الحلول لجميع المشاكل التي تواجهها الشركات التابعة للمحفظة .

ووصف الاجتماع بالناجح والفعال وسوف ينتج عنه العديد من القرارات خلال المدة القريبة القادمة والتي ستعالج جميع المسائل والاشكاليات العالقة.

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