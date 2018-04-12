مصراتة تعلن تأييدها للمؤتمر الليبي العام والجامع

أعلنت بلدية مصراتة دعمها وتأييدها للمؤتمر الليبي العام والجامع من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

وجاء في بيان للمجلس البلدي بمصراتة, اطلعت عليه “بوابة إفريقيا الإخبارية” اليوم الخميس, أن المدينة سبّاقة ودائما داعمة ومشاركة في كل ما من شأنه لمّ الشمل وتحقيق المصالحة والإستقرار.

وأكد أعضاء المجلس البلدي بمصراتة أهمية وضوح الطرح الذي قدّمه المؤتمر العام والجامع بعدم إقصاء أي مكوّن من مكوّنات المجتمع الليبي.

كما أكدوا أهمية أن تتوسّع رقعة التشاور بشأن هذا المؤتمر ليكون ممثلا لليبيين بشكل حقيقي.

وجاء البيان إثر إجتماع عقده أعضاء المجلس البلدي بمصراتة بأعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام والجامع.

وجاء في البيان أنه بناء على طلب رئيس المؤتمر العام والجامع الليبي الليبي محمد عبدالسلام العباني حضر إلى مقرّ المجلس البلدي بمصراتة صباح أمس الأربعاء كلاّ من أعضاء اللجنة التحضيرية الدكتور عبدالحفيظ الزيداني، والدكتورة يسرى اللافي، والأستاذة نعيمة سلامة، كما رافقهم في هذا الحضور كلاّ من عطية الضلعة، و آسيا الفورتية، و بسمة الشويهدي, كأعضاء منسقين مكلفين من قبل اللجنة التحضيرية للتواصل داخل بلدية مصراتة.

وحضر عن المجلس البلدي أبوبكر الهريش، و محمد التومي، و هناء خضورة، و إسماعيل الهاشمي، و علي أبوستة.

وتمّ في هذا اللقاء التعريف بفكرة المؤتمر العام والجامع ونشأتها والهدف منه، وانتهاج اللجنة التحضيرية التعريف بالفكرة داخل المدن الليبية بمعية المجالس البلدية، وذلك بهدف تجميع أكبر قدر من التوافق لإقامة هذا المؤتمر الهام.

كما أكد البيان أن هذه الزيارة تأتي في إطار التنسيق لإقامة ملتقى داخل بلدية مصراتة تدعو له كل مكوناتها برعاية وإشراف المجلس البلدي، للتعريف بالمؤتمر وأهدافه ومناقشة المبادئ المطروحة بشأنه، وصولاً إلى تحقيق أكبر مشاركة ممكنة من المكونات الليبية في إتجاه مصالحة حقيقية، إنطلاقاً من كل المجهودات السابقة في هذا الشأن.

وقد اتفق بأن يتم التنسيق والتمهيد لإقامة هذا الملتقى التعريفي حتى يمكن لكل مكونات المدينة المساهمة بإيجابية في هذا الأمر وصولاً إلى توافق حول إقامة المؤتمر وآليات التمثيل فيه.

يذكر وبحسب ما أوضحه أعضاء اللجنة التحضيرية أن فكرة المؤتمر تبناها مجموعة من أبناء هذا الوطن بدعم محلي من بعض مؤسسات الدولة وبعض من رجال الأعمال الليبيين، بعيداً عن أيّة توجهات أو دعم خارجي، وليس لهذا المؤتمر أيّة علاقة بالمؤتمر الذي دعا إليه غسان سلامة المبعوث الأممي إلى ليبيا، مؤكدين أن دور البعثة سيكون في إطار دور المتابعة والمراقبة, وفق نص البيان.

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